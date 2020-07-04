НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Mockva.ruMockva.ru
Московский ПФК ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат» 0:4
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Российская газета
  • Metaratings
  • Вести.Ru
  • Невские Новости
  • Советский спорт
  • NEWSru Израиль
  • LiveResult.Ru
  • Вестник Кавказа
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Prognozist
  • Матч ТВ
  • Профиль
  • Bobsoccer
  • Sport24.ru
  • Аргументы и Факты
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
  • Soccer.ru
  • Комсомольская правда
Московский футбольный клуб ЦСКА в матче 26 тура Российской премьер-лиги с разгромным счетом обыграл «Ахмат» (4:0) в гостях. Все четыре гола в матче пришлись на вторую половину встречи.В источнике
100
Подробнее о событии
alt

Чалов о голе в матче с «Ахматом»: «Долго не забивал, соскучился по этому ощущению»

Sports.ru 06:24
alt

Чалов: я долго не забивал, соскучился по этому ощущению

Футбол России 06:39
alt

Чалов: было страшно, когда почувствовал неприятные ощущения в колене во время дерби

Чемпионат 06:47
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости