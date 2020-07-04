Московский ПФК ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат» 0:4

Московский футбольный клуб ЦСКА в матче 26 тура Российской премьер-лиги с разгромным счетом обыграл «Ахмат» (4:0) в гостях. Все четыре гола в матче пришлись на вторую половину встречи.