«Ахмат» начал подготовку к игре с «Сочи»

Грозненцы начали подготовку к игре с «Сочи». Вместе с командой разминку провёл вернувшийся в расположение клуба Анхель Вилькер. Венесуэльский защитник пропустил начало сезона, так как проходил восстановительную реабилитацию после травмы.