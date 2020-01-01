НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Телекомпания ГрозныйТелекомпания Грозный
«Ахмат» начал подготовку к игре с «Сочи»
Грозненцы начали подготовку к игре с «Сочи». Вместе с командой разминку провёл вернувшийся в расположение клуба Анхель Вилькер. Венесуэльский защитник пропустил начало сезона, так как проходил восстановительную реабилитацию после травмы.В источнике
Подробнее о событии
alt

Прогноз на матч ЦСКА – Спартак 13 сентября

Футбол на Куличках вчера в 18:22
alt

«Ахмат» начал подготовку к игре с «Сочи»

Телекомпания Грозный 7 сентября в 04:00 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости