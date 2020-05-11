«Ахмат» намерен расторгать контракты с футболистами
Напомним, что на 15 мая намечен исполком РФС, на котором планируют решить возобновлять ли футбольный сезон в России или завершить досрочно. Накануне генеральный директор "Зенита" Алексаенр Медведев назвал крайнюю дату принятия этого решения.В источнике
С чего всё начиналось
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" намерен расторгнуть соглашения с некоторыми игроками из-за экономической ситуации с целью сократить платежную ведомость. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.