«Ахмат» намерен расторгать контракты с футболистами

Напомним, что на 15 мая намечен исполком РФС, на котором планируют решить возобновлять ли футбольный сезон в России или завершить досрочно. Накануне генеральный директор "Зенита" Алексаенр Медведев назвал крайнюю дату принятия этого решения.