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«Ахмат» намерен расторгать контракты с футболистами
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Напомним, что на 15 мая намечен исполком РФС, на котором планируют решить возобновлять ли футбольный сезон в России или завершить досрочно. Накануне генеральный директор "Зенита" Алексаенр Медведев назвал крайнюю дату принятия этого решения.В источнике
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С чего всё начиналось
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ФК «Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за экономической ситуации

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" намерен расторгнуть соглашения с некоторыми игроками из-за экономической ситуации с целью сократить платежную ведомость. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
ТАСС Спорт 05:50
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«Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за экономической ситуации

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Из-за экономической ситуации «Ахмат» покинут несколько футболистов

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Sport24.ru 07:11 
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