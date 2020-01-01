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«Ахмат» не продлит контракт с Глушаковым
Футбол России
  • Piter.tv0:21
"Ахмат" не намерен активировать опцию продления контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. Напомним, что летом 2019 года Глушаков покинул "Спартак".В источнике
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Денис Глушаков продлил контракт с «Ахматом»

Чемпионат 10:37
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Глушаков и Иванов продлили контракты с «Ахматом» до конца сезона

Спорт-Экспресс 09:44
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Глушаков продлил контракт с «Ахматом» до конца сезона

Sportbox.RU 10:25
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