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«Ахмат» не смог обыграть «Сочи» на своем поле
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Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного сыграл вничью с "Сочи". Это была первая встреча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Глушаков признан лучшим игроком матча «Ахмат» — «Сочи»

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