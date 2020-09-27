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«Ахмат» обыграл «Урал» и прервал серию из трех поражений
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Пробить стандарт взялся Владимир Ильин, однако вратарь «Урала» Илья Помазун отразил его удар. После этой игры «Ахмат» занимает восьмое место в Премьер-лиге, набрав 13 очков.В источнике
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