«Ахмат» обыграл «Урал» и прервал серию из трех поражений

Пробить стандарт взялся Владимир Ильин, однако вратарь «Урала» Илья Помазун отразил его удар. После этой игры «Ахмат» занимает восьмое место в Премьер-лиге, набрав 13 очков.