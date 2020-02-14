«Ахмат» опубликовал в соцсети фотографию Кокорина в экипировке «Сочи»

В Twitter-аккаунте футбольного клуба "Ахмат" в пятницу была опубликована фотография, на которой запечатлен форвард "Зенита" Александр Кокорин в экипировке "Сочи".