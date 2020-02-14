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«Ахмат» опубликовал в соцсети фотографию Кокорина в экипировке «Сочи»
Sports.ru
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:49
В Twitter-аккаунте футбольного клуба "Ахмат" в пятницу была опубликована фотография, на которой запечатлен форвард "Зенита" Александр Кокорин в экипировке "Сочи".В источнике
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Подробнее о событии
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«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Sports.ru 13:15
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«Ахмат» выложил фото Кокорина в экипировке «Сочи». И сразу удалил

Sport24.ru 13:00 
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Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»

RT на русском 11:53
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