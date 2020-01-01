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«Ахмат» перенес командный сбор в Грозном на неопределенный срок
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«Ахмат» перенес сбор команды в Грозном, который был запланирован на 10 мая.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: «Ахмат» перенёс начало сбора в Грозном на неопределённое время

RT на русском 07:42
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«Ахмат» объявил о переносе тренировочного сбора на неопределенный срок

Бомбардир.ру 07:41
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«Ахмат» отказался от идеи начать сбор 10 мая

Футбол России 07:20
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