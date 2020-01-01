«Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за кризиса
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб намерен расторгнуть соглашения с некоторыми игроками из-за экономической ситуации с целью сократить платежную ведомость.В источнике
С чего всё начиналось
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" намерен расторгнуть соглашения с некоторыми игроками из-за экономической ситуации с целью сократить платежную ведомость. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.