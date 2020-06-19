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Крылья Советов — Ахмат 2:4
Спорт-Экспресс
  • Life.ru1:23
  • НТВ2:50
«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.В источнике
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