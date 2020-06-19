Крылья Советов — Ахмат 2:4

«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.