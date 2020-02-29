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Ахмат — Ростов 1:1
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«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.В источнике
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«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

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