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«Спартак» сыграет с «Ахматом» в первом матче после судейского скандала
Вечерняя Москва
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Сегодня во 2-м туре РПЛ состоится встреча московского «Спартака» и грозненского «Ахмата». Для «красно-белых» эта игра станет первой после судейского скандала.В источнике
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«Спартак» - «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 2 тура РПЛ

МК-Спорт 03:44
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Спартак - Ахмат: когда и по какому каналу трансляция матча РПЛ (2 тур)

Prognozist 03:05
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«Спартак» сыграет с «Ахматом» в первом матче после судейского скандала

Metaratings 02:20
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