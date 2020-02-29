НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью
Rostov gazeta
  • Rostov gazeta
  • Donnews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • 161.ru
  • Футбол России
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Чемпионат-Ростов
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Вести.Ru
  • Матч ТВ
  • Вестник Кавказа
  • Prognozist
  • ФК Ростов
  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
  • Чемпионат
  • Газета.Ru
  • Metaratings
Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:1, прошла 29 февраля в Грозном.В источнике
8
Подробнее о событии
alt

Лапочкин с помощью ВАР отменил удаление защитника «Ахмата» Ненахова в матче с «Ростовом»

Sports.ru 14:23
alt

ФК «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом»

Donnews.ru 13:53
alt

«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 13:04
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости