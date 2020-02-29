«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью

Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:1, прошла 29 февраля в Грозном.