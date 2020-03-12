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«Ахмат» уступил в Грозном «Динамо»
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В Грозном сегодня состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Динамо". Победу со счетом 3:2 одержали гости.В источнике
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Подробнее о событии
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«Динамо» одолело «Ахмат» в Грозном в матче Тинькофф РПЛ

Матч ТВ вчера в 14:22
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Премьер-лига. «Динамо» оставило «Ахмат» на дне таблицы

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«Ахмат» и «Динамо» отдувались за весь еврофутбол: топовые комбинации, гол с 25 метров и огненная развязка

Sports.ru вчера в 15:45
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