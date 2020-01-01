НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАхмат - Урал: ставка на поединок от Геннадия Тимершина 27 Сентября 2020 годаБикфалви пропустит матч с «Ахматом» из-за травмыАхмат - Урал 27 Сентября 2020 года: бесплатный прогноз Александра ТкаченкоПрогноз на матч Ахмат - Урал 27 Сентября 2020 года от Дамира Салахова«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура чемпионата РоссииГлавноеКвят остался доволен восьмым местом на Гран-при РоссииЦСКА — Локомотив 0:1 (2-й тайм)Дубль Суареса помог «Атлетико» разгромить «Гранаду» в матче Примеры«Бавария» потерпела разгромное поражение от «Хоффенхайма»«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче РПЛProstoProSport«Ахмат» обыграл «Урал» и прервал серию из трех пораженийФутбол России15Футбол РоссииУралинформбюроSports.ruСпорт-ЭкспрессГазета.RuBetOnSM News ЕкатеринбургЕвро-футбол.руАргументы и ФактыBookmaker-ratings.ruМатч ТВВестник КавказаRT на русскомPROСПОРТ КазахстанFootballHDПробить стандарт взялся Владимир Ильин, однако вратарь «Урала» Илья Помазун отразил его удар. После этой игры «Ахмат» занимает восьмое место в Премьер-лиге, набрав 13 очков.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Быстров помог «Ахмату» обыграть «Урал» в чемпионате РоссииSports.ru 11:59РПЛ. «Ахмат» выиграл у «Урала» и прервал трехматчевую серию из пораженийБомбардир.ру 11:31Мелкадзе признан лучшим игроком матча «Ахмат» — «Урал»Матч ТВ 11:29рекламаЕщё по темеАхмат - Урал: ставка на поединок от Геннадия Тимершина 27 Сентября 2020 годаБикфалви пропустит матч с «Ахматом» из-за травмыАхмат - Урал 27 Сентября 2020 года: бесплатный прогноз Александра ТкаченкоПрогноз на матч Ахмат - Урал 27 Сентября 2020 года от Дамира Салахова«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура чемпионата РоссииГлавноеКвят остался доволен восьмым местом на Гран-при РоссииЦСКА — Локомотив 0:1 (2-й тайм)Дубль Суареса помог «Атлетико» разгромить «Гранаду» в матче Примеры«Бавария» потерпела разгромное поражение от «Хоффенхайма»«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче РПЛНовости