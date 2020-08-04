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«Спартак» и «Ахмат» ведут переговоры по трансферу Тимофеева
Metaratings
  • Metaratings
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  • Футбол России
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Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев может перейти в "Ахмат".В источнике
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«Ахмат» хочет подписать футболиста «Спартака» Тимофеева

Soccer.ru 04:49
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«Ахмат» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе Тимофеева

Sport24.ru 04:38 
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«Спартак» и «Ахмат» ведут переговоры о переходе Тимофеева

Metaratings 04:13
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