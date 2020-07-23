НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезонеНовый чемпионат России по футболу начнется 8 августаДвукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов»РФС отказался расширять лигу до 18 командПремьер-лига утвердила состав участников следующего чемпионатаГлавноеЧто говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболуЧеченская Республика Сегодня«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 командФутбол России426Телеканал 360°1:00Piter.tv0:44Дума ТВ0:54МИР 241:53Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предложил провести голосование по вопросу расширения лиги до 18 команд во время общего собрания клубов.В источнике Комментировать69Подробнее о событии Талалаевым интересуются клубы РПЛ. Ему могут сделать предложения «Урал» и «Ахмат»Sport24.ru 16:27 Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лигиЧемпионат 08:56Расширения РПЛ не будет. Российский футбол небезнадеженСпорт-Экспресс 13:20рекламаЕщё по теме«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезонеНовый чемпионат России по футболу начнется 8 августаДвукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов»РФС отказался расширять лигу до 18 командПремьер-лига утвердила состав участников следующего чемпионатаГлавноеЧто говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболуНовости