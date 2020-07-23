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Чеченская Республика СегодняЧеченская Республика Сегодня
«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд
Футбол России
  • Телеканал 360°1:00
  • Piter.tv0:44
  • Дума ТВ0:54
  • МИР 241:53
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предложил провести голосование по вопросу расширения лиги до 18 команд во время общего собрания клубов.В источнике
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Подробнее о событии
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Талалаевым интересуются клубы РПЛ. Ему могут сделать предложения «Урал» и «Ахмат»

Sport24.ru 16:27 
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Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги

Чемпионат 08:56
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Расширения РПЛ не будет. Российский футбол небезнадежен

Спорт-Экспресс 13:20
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