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Чеченская Республика СегодняЧеченская Республика Сегодня
«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд
Футбол России
  • Телеканал 360°1:00
  • Piter.tv0:44
  • Дума ТВ0:54
  • МИР 241:53
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предложил провести голосование по вопросу расширения лиги до 18 команд во время общего собрания клубов.В источнике
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РПЛ не расширят до 18 команд, «Кракен» в НХЛ, «Ювентус» проиграл, Луческу возглавил киевское «Динамо» и другие новости утра

Sports.ru 00:00
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Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги

Чемпионат вчера в 08:56
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Расширения РПЛ не будет. Российский футбол небезнадежен

Спорт-Экспресс вчера в 13:20
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