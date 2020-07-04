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ЦСКА разгромил «Ахмат», «Локомотив» не смог победить «Сочи»
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"Локомотив" (Москва) - "Сочи" - 0:0. У гостей полный матч провели экс-арсенальцы Никита Бурмистров и Иван Новосельцев.В источнике
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Чалов – после матча с «Ахматом»: Долго не забивал, соскучился по этому ощущению

Советский спорт 07:00
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Чалов о голе в матче с «Ахматом»: «Долго не забивал, соскучился по этому ощущению»

Sports.ru 06:24
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Чалов: было страшно, когда почувствовал неприятные ощущения в колене во время дерби

Чемпионат 06:47
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