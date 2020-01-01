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Ахмед Муса: «Я плакал из-за холода»
Футбол России
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Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о сложностях после переезда в Европу. Также он выступал в Голландии и Англии.В источнике
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Муса: «В школе был одним из лучших вратарей. Не знаю, что побудило меня играть в поле»

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