Ахметов улетел в Германию для операции на плечевом суставе

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию на операцию. Накануне хавбек прибыл в Мюнхен. 2 июня ему предстоит запланированная артроскопия на левом плечевом суставе. В источнике