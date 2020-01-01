НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sports.ruSports.ru
Ахметов улетел в Германию для операции на плечевом суставе
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Спорт день за днем
  • Soccernews.ru
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Футбол России
  • Sports.ru
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию на операцию. Накануне хавбек прибыл в Мюнхен. 2 июня ему предстоит запланированная артроскопия на левом плечевом суставе.В источнике
Подробнее о событии
alt

Ахметов отправился в Германию на артроскопию на плечевом суставе

Матч ТВ 14:11
alt

Ахметов отправился в Германию на артроскопию на плечевом суставе

Sportbox.RU 14:11
alt

Ильзата Ахметова ждёт операция

Футбол России 14:56
реклама
Главное
Новости