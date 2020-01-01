Футбол на Куличках

Ильзат Ахметов улетел в Германию на обследование из-за травмы плеча

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова рассказал, что 22-летний хавбек улетел на плановый медицинский осмотр в Германию.