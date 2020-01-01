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Ильзат Ахметов улетел в Германию на обследование из-за травмы плеча
Soccernews.ru
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Ираклий Гегечкори, агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова рассказал, что 22-летний хавбек улетел на плановый медицинский осмотр в Германию.В источнике
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Ахметов улетел на обследование в Германию

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Ахметов находится в Германии в связи с травмой плеча. До возобновления РПЛ – три недели

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Полузащитник ЦСКА Ахметов улетел в Германию в связи с травмой плеча

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