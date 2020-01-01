НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставкуМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойЕмельяненко обошел Хабиба в топе величайших бойцов по версии CBS«Амур» расторг контракты с Каблуковым и КарповымЭтери Тутберидзе вернулась в Россию из СШАФутбол на КуличкахИльзат Ахметов улетел в Германию на обследование из-за травмы плечаSoccernews.ru5Soccernews.ruФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессСпорт день за днемНева СпортИраклий Гегечкори, агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова рассказал, что 22-летний хавбек улетел на плановый медицинский осмотр в Германию.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ахметов улетел на обследование в ГерманиюСпорт день за днем 07:45Ахметов находится в Германии в связи с травмой плеча. До возобновления РПЛ – три неделиБомбардир.ру 07:39Полузащитник ЦСКА Ахметов улетел в Германию в связи с травмой плечаЧемпионат 07:26рекламаГлавноеСемин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставкуМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойЕмельяненко обошел Хабиба в топе величайших бойцов по версии CBS«Амур» расторг контракты с Каблуковым и КарповымЭтери Тутберидзе вернулась в Россию из СШАНовости