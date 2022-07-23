ЧемпионатАхметов заявил, что в «Краснодаре» инфраструктура лучше, чем в ЦСКАПолузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил инфраструктуру в команде с московским ЦСКА, за который хавбек выступал до 30 июня 2022 года.ЧемпионатВ июле «Краснодар» объявил о переходе Ахметова на правах свободного агента.Спорт день за днем«Краснодар» за два матча набрал только одно очко.Спорт-ЭкспрессВо 2-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» — 1:4.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьSports.ruСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruЧемпионатMetaratingsБомбардир.руПодробнее о событииАхметов: «В „Краснодаре“ лучшая в Европе инфраструктура»Бомбардир.ру17:01Ахметов рассказал, в чем «Краснодар» превосходит ЦСКАСпорт день за днемвчера в 16:59Ахметов заявил, что в «Краснодаре» инфраструктура лучше, чем в ЦСКАSoccer.ruвчера в 16:54Ахметов считает, что инфраструктура в «Краснодаре» лучше, чем в ЦСКАФутбол Россиивчера в 16:53Ахметов назвал инфраструктуру «Краснодара» лучшей в ЕвропеMetaratingsвчера в 16:48Ахметов заявил, что в «Краснодаре» инфраструктура лучше, чем в ЦСКАЧемпионатвчера в 16:44Ильзат Ахметов: В «Краснодаре» инфраструктура лучше, чем в ЦСКАBookmaker-ratings.ruвчера в 16:28Показать ещёОценить2