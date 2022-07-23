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Ахметов заявил, что в «Краснодаре» инфраструктура лучше, чем в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил инфраструктуру в команде с московским ЦСКА, за который хавбек выступал до 30 июня 2022 года.
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В июле «Краснодар» объявил о переходе Ахметова на правах свободного агента.
Спорт день за днем
«Краснодар» за два матча набрал только одно очко.
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Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» — 1:4.
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