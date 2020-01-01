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Акинфеев: «Хочу видеть Игнашевича в ЦСКА, это будет правильно»
Получится, не получится — это уже другой вопрос. Я бы хотел и Леху видеть, и того же Серегу Игнашевича. Я думаю, что это будет правильно.В источнике
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Акинфеев: «Хочу видеть Игнашевича в ЦСКА, это будет правильно»

Soccer.ru 07:37
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Акинфеев: «Игнашевич тоже должен вернуться в ЦСКА»

Bobsoccer 07:23
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