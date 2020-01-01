НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТедеско: Кокорин может попасть в состав на матч с ЦСКАГол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом»КХЛ перенесла пять матчей «Йокерита» из-за коронавирусаВиктория Азаренко победила Серену Уильямс и вышла в финал US Open«Зенит» переключился на Фекира после неудачи с переходом ЭриксенаSoccer.ruАкинфеев: «Хочу видеть Игнашевича в ЦСКА, это будет правильно»Получится, не получится — это уже другой вопрос. Я бы хотел и Леху видеть, и того же Серегу Игнашевича. Я думаю, что это будет правильно.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Акинфеев: «Хочу видеть Игнашевича в ЦСКА, это будет правильно»Soccer.ru 07:37Акинфеев: «Игнашевич тоже должен вернуться в ЦСКА»Bobsoccer 07:23рекламаГлавноеТедеско: Кокорин может попасть в состав на матч с ЦСКАГол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом»КХЛ перенесла пять матчей «Йокерита» из-за коронавирусаВиктория Азаренко победила Серену Уильямс и вышла в финал US Open«Зенит» переключился на Фекира после неудачи с переходом ЭриксенаНовости