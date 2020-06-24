НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАЕК вышел в финал Кубка Греции, заработав 3 удаления в концовке матча«Сельта» Смолова одержала победу над «Реал Сосьедад»«Урал» вышел в полуфинал Кубка России«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальтиРИА НовостиУткин: Акинфеев думал о завершении карьеры после поражения от «Зенита»Sports.ru17Sports.ruBookmaker-ratings.ruODDS.ruMetaratingsСпорт уик-эндСпорт БИЗНЕС OnlineSport24.ruFootballHDФутбол РоссииЕвро-футбол.руСпорт-ЭкспрессНева СпортНевские НовостиSoccernews.ruГазета.Ru78.ruСпорт день за днемСпортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев задумывался об уходе из футбола после проигрыша "Зениту" в минувшем туре РПЛ.В источнике Комментировать7Подробнее о событии Акинфеев не намерен завершать карьеру и останется в ЦСКА минимум до 2022 года («СЭ»)Sports.ru 15:26Акинфеев останется в ЦСКА минимум до 2022 годаMetaratings 15:44Акинфеев останется в ЦСКА, несмотря на информацию о завершении карьерыСпорт-Экспресс 14:28рекламаГлавноеАЕК вышел в финал Кубка Греции, заработав 3 удаления в концовке матча«Сельта» Смолова одержала победу над «Реал Сосьедад»«Урал» вышел в полуфинал Кубка России«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальтиНовости