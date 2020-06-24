Уткин: Акинфеев думал о завершении карьеры после поражения от «Зенита»

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев задумывался об уходе из футбола после проигрыша "Зениту" в минувшем туре РПЛ. В источнике