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Акинфеев назвал сказанные Веллитону слова обычными эмоциями
Metaratings
  • CT news1:10
Слова в адрес Веллитона Акинфеев назвал обычными эмоциями, заявив, что он никого не намеревался обидеть.В источнике
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Игорь Акинфеев — о своем поведении в инциденте с Веллитоном: «Какой дурачок»

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Акинфеев – об инциденте с Веллитоном: смотрю на себя и думаю – какой дурачок

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