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Акинфеев объяснил, почему в европейских командах не было сильных вратарей-россиян
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему в европейских чемпионатах не было звездных российских голкиперов.В источнике
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Акинфеев объяснил, почему в европейских чемпионатах нет вратарей-россиян

News.ru 13:49
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Акинфеев объяснил отсутствие успешных вратарей-россиян в европейских чемпионатах

Lenta.ru 13:07
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Акинфеев объяснил, почему в европейских командах не было сильных вратарей-россиян

Спорт-Экспресс 12:25
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