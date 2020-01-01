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Акинфеев прокомментировал слухи о конфликте с Игнашевичем
Soccernews.ru
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  • Евро-футбол.ру
Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев поведал о своих отношениях с экс-защитником «армейцев» Сергеем Игнашевичем.В источнике
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Акинфеев прокомментировал слухи о конфликте с Игнашевичем

Евро-футбол.ру 00:59
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Акинфеев высказался о своих отношениях с Игнашевичем

Soccernews.ru вчера в 16:41
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Акинфеев опровергнул слухи о конфликте с Игнашевичем

ProstoProSport вчера в 13:56 
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