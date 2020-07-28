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Акинфеев опубликовал первый пост в «Инстаграме»
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Голкипер сборной России Игорь Акинфеев сделал первую публикацию в зарегистрированном на днях «Инстаграм»-аккаунте. Он признался, что сам не ожидал от себя появления в соцсетях.В источнике
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Игорь Акинфеев выложил первый пост в Instagram. Ранее вратарь уверял, что его никогда не будет в соцсетях

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"Никогда не думал, что сделаю это!" Акинфеев опубликовал первый пост в инстаграме

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Акинфеев выложил первый пост в Instagram

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