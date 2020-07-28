Акинфеев опубликовал первый пост в «Инстаграме»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев сделал первую публикацию в зарегистрированном на днях «Инстаграм»-аккаунте. Он признался, что сам не ожидал от себя появления в соцсетях.