Акинфеев пока не намерен завершать карьеру и уходить из ЦСКА

Ранее футбольный эксперт и блогер Василий Уткин сообщил, что Акинфеев якобы задумался о завершении карьеры после недавнего разгрома от "Зенита" в матче РПЛ (0:4). В источнике