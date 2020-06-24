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Акинфеев пока не намерен завершать карьеру и уходить из ЦСКА
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Ранее футбольный эксперт и блогер Василий Уткин сообщил, что Акинфеев якобы задумался о завершении карьеры после недавнего разгрома от "Зенита" в матче РПЛ (0:4).В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: Акинфеев не намерен покидать ЦСКА

RT на русском 03:14
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«СЭ»: Акинфеев не собирается завершать карьеру

Бомбардир.ру 03:49
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Акинфеев не намерен завершать карьеру и останется в ЦСКА минимум до 2022 года («СЭ»)

Sports.ru вчера в 15:26
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