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Акинфеев отбил пенальти от Еременко
Sports.ru
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Игорь Акинфеев отразил пенальти в первом тайме #РостовЦСКА.В источнике
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Акинфеев повторил рекорд Березовского. В его ворота не забили 18 пенальти в РПЛ

Sports.ru 09:31
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Акинфеев повторил рекорд чемпионата России по количеству отбитых пенальти

Бомбардир.ру 08:05
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Акинфеев вышел в лидеры чемпионата России по числу отраженных пенальти

Матч ТВ 07:48
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