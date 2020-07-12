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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Акинфеев ожидает тяжёлого матча с «Рубином»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Татар-информ
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Bobsoccer
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев дал комментарий по поводу матча двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».В источнике
Подробнее о событии
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Акинфеев рассказал, чего ждет от встречи с «Рубином» Слуцкого

Матч ТВ 05:18
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Акинфеев рассказал, чего ждет от встречи с «Рубином» Слуцкого

Sportbox.RU 05:18
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Акинфеев ожидает тяжёлого матча с «Рубином»

Евро-футбол.ру 05:16
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