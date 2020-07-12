«Рубин» не сможет набрать очки в матче с ЦСКА, по мнению букмекеров

Московский ЦСКА является явным фаворитом предстоящего матча 28-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Об этом говорят котировки ставок букмекеров на этот матч. В источнике