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Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы
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Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.В источнике
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Отец Хабиба госпитализирован, «Реал» нацелился на Мбаппе и Холанда. Главные новости к утру

Чемпионат 01:30
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Акинфеев – самый преданный одному клубу игрок топ-10 лиг Европы, Хабиб вернется осенью, Уткин мочит Сталина и другие новости утра

Sports.ru 00:00
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Акинфеев оказался самым преданным футболистом Европы

Советский спорт вчера в 11:06
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