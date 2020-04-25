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Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы
Спорт-Экспресс
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Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.В источнике
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Акинфеев оказался самым преданным футболистом Европы

Советский спорт 11:06
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Акинфеева признали самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы

РБК 10:44
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Акинфеев - самый преданный игрок в клубах из топ-10 Европы. Месси на третьем месте

Футбол России 10:16
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