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Игорь Акинфеев: «Не хочу захламлять дом тренажерами»
Sports.ru
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о тренировках в режиме самоизоляции.В источнике
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Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина

Sport.ru 15:00
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«Не хочу превращать дом в фитнес-зал. Буду по паркам бегать». Как Акинфеев поддерживает форму на карантине

Спорт-Экспресс 14:47
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Акинфеев рассказал, как на карантине тренируется в домашних условиях

Metaratings 14:34
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