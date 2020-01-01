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Акинфеев рассказал, когда мог покинуть ЦСКА и уехать в Европу
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб.В источнике
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Акинфеев рассказал, что 15 лет назад мог оказаться в лондонском «Арсенале»

LiveResult.Ru 14:55
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«Были моменты, когда можно было уехать». Акинфеев рассказал о несостоявшемся трансфере из ЦСКА

Sportbox.RU 14:14
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«Были моменты, когда можно было уехать». Акинфеев рассказал о несостоявшемся трансфере из ЦСКА

Матч ТВ 14:14
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