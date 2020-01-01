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Акинфеев: «В скором времени футбола точно ждать не придется»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Soccer.ru
Увидел видео из парков, где люди жарили шашлыки, это немного пугает. Несколько тысяч вышло, они могут заразить сотни тысяч.В скором времени футбола точно ждать не придется.В источнике
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Акинфеев: немножко испугало видео из парков, куда поломились жарить шашлыки

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Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к самоизоляции

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Игорь Акинфеев: «Самоизоляция — важная история. У нас каникулы до 1 мая, но понятно, что это не предел»

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