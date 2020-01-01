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Акинфеев рассказал, в какую европейскую команду мог уехать
Футбол России
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. Он всю карьеру проводит в составе москвичей.В источнике
Подробнее о событии
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«Были моменты, когда можно было уехать». Акинфеев рассказал о несостоявшемся трансфере из ЦСКА

Матч ТВ 14:14
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«Были моменты, когда можно было уехать». Акинфеев рассказал о несостоявшемся трансфере из ЦСКА

Sportbox.RU 14:14
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Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал»

Чемпионат 13:48
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