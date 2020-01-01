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Акинфеев выложил фото с Агутиным: «Спасибо за концерт🔝»
Sports.ru
  • Sports.ru
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фотографию с певцом Леонидом Агутиным. «Спасибо за концерт🔝», – написал футболист в инстаграме.В источнике
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«Спасибо за концерт». Акинфеев опубликовал фото с Агутиным

Чемпионат 17:30
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Акинфеев выложил фото с Агутиным: «Спасибо за концерт🔝»

Sports.ru 16:59
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