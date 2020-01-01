Акинфеев выложил фото с Агутиным: «Спасибо за концерт🔝»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фотографию с певцом Леонидом Агутиным. «Спасибо за концерт🔝», – написал футболист в инстаграме.