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Акинфеев вышел на третье место в истории РПЛ по числу проведенных игр
Газета.Ru
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на третье место в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу проведенных игр.В источнике
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Акинфеев вышел на третье место в истории РПЛ по числу проведенных игр

Газета.Ru 21:42
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Акинфеев вышел на третье место по количеству матчей в чемпионатах России

Матч ТВ 21:24
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Акинфеев сравнялся с Лоськовым по количеству матчей в чемпионатах России. Больше только у Семака и Игнашевича

Sport24.ru 20:56 
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