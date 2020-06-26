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Акинфеев высказал своё мнение о Слуцком
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о работе под руководством бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого.В источнике
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Акинфеев в подкасте Сычева: за игру с Испанией скинул 4 кг, Слуцкий поменял машину из-за троллинга Березуцкого

Sport24.ru 08:30 
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Акинфеев назвал Леонида Слуцкого топовым тренером

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Акинфеев высказал своё мнение о Слуцком

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