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Акинфеев завел страницу в Instagram
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завел личную страницу в Instagram.В источнике
Подробнее о событии
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Акинфеев завел страницу в инстаграме

Футбол России 07:35
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Акинфеев завел страницу в Instagram

Матч ТВ 07:19
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Акинфеев зарегистрировался в Instagram

Metaratings 07:18
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