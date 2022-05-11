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Актёр Баринов хотел бы, чтобы Сёмин вернулся в «Локомотив»

Российский актёр Валерий Баринов рассказал журналистам о дружбе с экс-наставником московского «Локомотива» Юрием Сёминым.
Евро-футбол.ру
Сёмин уже неоднократно возвращался в «Локомотив».
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Напомним, что в данный момент Юрий Сёмин находится без работы.
Евро-футбол.ру
Сегодня, 11 мая, экс-наставнику исполнилось 75 лет.
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