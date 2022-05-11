Евро-футбол.руАктёр Баринов хотел бы, чтобы Сёмин вернулся в «Локомотив»Российский актёр Валерий Баринов рассказал журналистам о дружбе с экс-наставником московского «Локомотива» Юрием Сёминым.Евро-футбол.руСёмин уже неоднократно возвращался в «Локомотив».ЧемпионатНапомним, что в данный момент Юрий Сёмин находится без работы.Евро-футбол.руСегодня, 11 мая, экс-наставнику исполнилось 75 лет.ЧемпионатЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Сначала был Юхой, а потом стал одним из лучших тренеров России»: актер Баринов поздравил Семина с 75-летиемРадио Комсомольская правда04:37Актер Баринов допустил возвращение Юрия Семина в «Локомотив»Stavkinasport.com04:36Актёр Баринов хотел бы, чтобы Сёмин вернулся в «Локомотив»Евро-футбол.ру04:14Актёр Баринов — о Сёмине: сначала был Юхой, а потом стал одним из лучших тренеров РоссииЧемпионат03:57Показать ещёОценить2