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Ал. Мостовой: «Рубин» — «Уфа» — самый интересный матч тура. Есть хоть какая-то интрига

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал самый интересный матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги для болельщиков.
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Экс-игрок отметил, что вряд ли матч будет очень зрелищным в плане голов, но команды будут играть от ножа, так что скучать зрителям точно не придётся.
Евро-футбол.ру
Напомним, что встреча между «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени.
Евро-футбол.ру
Проигравший в этом матче напрямую вылетит из РПЛ.
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Мостовой назвал самый интересный матч последнего тура РПЛ
Евро-футбол.ру04:35
Ал. Мостовой: «Рубин» — «Уфа» — самый интересный матч тура. Есть хоть какая-то интрига
Чемпионат04:20
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