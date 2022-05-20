ЧемпионатАл. Мостовой: «Рубин» — «Уфа» — самый интересный матч тура. Есть хоть какая-то интригаБывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал самый интересный матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги для болельщиков.ЧемпионатЭкс-игрок отметил, что вряд ли матч будет очень зрелищным в плане голов, но команды будут играть от ножа, так что скучать зрителям точно не придётся.Евро-футбол.руНапомним, что встреча между «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени.Евро-футбол.руПроигравший в этом матче напрямую вылетит из РПЛ.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьODDS.ruЧемпионатЕвро-футбол.руПодробнее о событииМостовой назвал самый интересный матч последнего тура РПЛЕвро-футбол.ру04:35Ал. Мостовой: «Рубин» — «Уфа» — самый интересный матч тура. Есть хоть какая-то интригаЧемпионат04:20Показать все источникиОценить