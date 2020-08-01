НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport24.ruSport24.ru
«Алания» проиграла «СКА-Хабаровск» в 1-м туре ФНЛ
Хабаровские вести
  • Хабаровские вести
  • Sputnik Грузия
  • Спорт-Экспресс
  • Чемпионат
  • LiveSport.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
«СКА-Хабаровск» обыграл «Аланию» в матче 1-го тура первенства ФНЛ. Встреча проходила в Грозном на домашнем стадионе «Ахмата» и завершилась со счетом 4:2 в пользу дальневосточного клуба.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

«Алания» проиграла «СКА-Хабаровску» в первом матче после возвращения в ФНЛ

Матч ТВ 14:02
alt

«Алания» проиграла «СКА-Хабаровск» в 1-м туре ФНЛ

Sport24.ru 14:07
alt

Вернувшаяся в ФНЛ «Алания» в Грозном проиграла СКА

Спорт-Экспресс 14:07
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости