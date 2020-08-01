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«Алания» пропустила 4 гола в первом матче после возвращения в ФНЛ
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1 августа 2020 года «Алания» провела первый матч после выхода в ФНЛ.В источнике
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«Алания» проиграла «СКА-Хабаровску» в первом матче после возвращения в ФНЛ

Матч ТВ 14:02
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«Алания» проиграла «СКА-Хабаровск» в 1-м туре ФНЛ

Sport24.ru 14:07 
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Вернувшаяся в ФНЛ «Алания» в Грозном проиграла СКА

Спорт-Экспресс 14:07
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