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«Алания» пропустила 4 гола в первом матче после возвращения в ФНЛ
КП - Хабаровск
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1 августа 2020 года «Алания» провела первый матч после выхода в ФНЛ.В источнике
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Гогниев о поражении «Алании» от СКА: «Можно сказать, что перенастроились»

Sports.ru 02:32
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«Алания» проиграла «СКА-Хабаровску» в первом матче после возвращения в ФНЛ

Матч ТВ вчера в 14:02
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«Алания» проиграла «СКА-Хабаровск» в 1-м туре ФНЛ

Sport24.ru вчера в 14:07 
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