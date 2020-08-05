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«Алания» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России
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Состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка России по футболу. Владикавказская «Алания» стартует в 1/64 финала.В источнике
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ФК «Оренбург» узнал первого соперника по Кубку России

РИА Оренбуржье вчера в 14:38
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Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России

Sport24.ru вчера в 06:44 
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РФС объявил результаты жеребьевки Кубка России для команд ФНЛ

Матч ТВ вчера в 06:41
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